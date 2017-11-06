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175 лет назад 2016
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Майкл Кин вызван в сборную Англии вместо Алли на матчи с Германией и Бразилией

Футбол

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли выбыл из строя в связи с травмой и пропустит матч 11-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

Как сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Англии, 21-летний футболист из-за повреждения подколенного сухожилия также будет вынужден пропустить ближайшие товарищеские матчи с командами Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября). Вместо него в расположение команды вызван защитник «Эвертона» Майкл Кин.

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон из-за проблемы с бедром прибудет в сборную позже на этой неделе.

Деле Алли из-за травмы пропустит товарищеские матчи сборной Англии в ноябре
Источник: TheFA Сообщить об ошибке
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Ливерпуль Сборная Англии — Футбол Сборная Бразилии — Футбол Сборная Германии — Футбол Тоттенхэм Хотспур ФК Эвертон Деле Алли Джордан Хендерсон Травмы — футбол
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