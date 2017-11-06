Майкл Кин вызван в сборную Англии вместо Алли на матчи с Германией и Бразилией

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли выбыл из строя в связи с травмой и пропустит матч 11-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».



Как сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Англии, 21-летний футболист из-за повреждения подколенного сухожилия также будет вынужден пропустить ближайшие товарищеские матчи с командами Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября). Вместо него в расположение команды вызван защитник «Эвертона» Майкл Кин.

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон из-за проблемы с бедром прибудет в сборную позже на этой неделе.