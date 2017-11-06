100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Монтелла: «Милан» на правильном пути, даже если некоторые люди этого не замечают

Футбол

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал победу в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

«Начало встречи мне не понравилось. Через некоторое время мы вернулись на правильный путь и в итоге заработали три очка. Сегодня у нас было 10 ударов в створ — больше, чем в любой другой игре в этом сезоне. Это означает, что мы работаем и прибавляем, даже если некоторые люди этого не замечают. Мы на правильном пути.

Я увидел множество положительных моментов, поскольку мы играли организованно, позволили сопернику очень мало сзади и создали много моментов. Я рад», — сказал тренер в эфире Mediaset Premium.

«Милан» на выезде обыграл «Сассуоло»
Источник: Mediaset Premium Сообщить об ошибке
Теги
Сассуоло ФК Милан Винченцо Монтелла
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент