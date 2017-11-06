Фернандиньо: «Ман Сити» было важно уйти на перерыв с хорошим отрывом в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 11-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Без тени сомнения, это важная победа для нас, мы находимся на вершине лиги и уходим на международный перерыв с хорошим отрывом в 8 очков.



Мы не смогли выстроить игру так, как обычно, поэтому пришлось пробовать длинные передачи, но моменты в первом тайме всё равно были. Во втором тайме гостям пришлось идти вперед, и мы забили еще дважды», — цитирует игрока Sky.