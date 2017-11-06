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Паредес: Месси может справиться с ситуациями, в которых Роналду было бы сложно

Футбол

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал, почему считает партнёра по национальной команде Лионеля Месси лучшим игроком мира.

«Конечно, все сейчас говорят только о Месси – ещё бы, он же лучший футболист мира! Это огромное преимущество сборной Аргентины, что он играет за нас. Мы прекрасно это понимаем и ценим. Играть с ним рядом – большое удовольствие.

Чем Месси лучше Роналду? Они оба потрясающие игроки, но для меня Лео лучше. У них разные физические данные. Месси благодаря своим габаритам и при той технике, что у него есть, способен справиться с ситуациями, в которых даже Криштиану было бы сложно. Когда Лео попадает в окружение даже четырёх-пяти соперников, он способен выбраться и сохранить мяч», — сказал Паредес в интервью сайту ФИФА.

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Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
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