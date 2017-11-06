Менье: я отказался переходить в «Челси» в последний день трансферного окна

Защитник «ПСЖ» Томас Менье сообщил, что минувшим летом отказался от перехода в лондонский «Челси», так как не хочет покидать парижский клуб.

«Я ожидал, что «ПСЖ» подпишет еще одного правого защитника, но не предвидел, что они смогут заполучить Дани Алвеса. Я не знал, что думать. Вдруг мне пришлось бы постоянно сидеть на скамейке?



Я мог бы уйти в «Челси» в последний день трансферного окна, но не хотел уходить туда. Я счастлив в «ПСЖ», и не хочу уходить», — цитирует Менье Sky Sports со ссылкой на передачу Eleven Sports.