Аршавин: я гулял и безумно сожалею об этом. Надеюсь, что жена простит и вернётся

Футболист «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал, что надеется возобновить отношения со своей супругой Алисой Казьминой, которая ранее сообщила, что подаёт на развод с экс-капитаном сборной России.

«Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы. Да, я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить. Единственное, на что остаётся надеяться, что жена сможет меня простить и вернётся.

Трудно сказать, как долго она шла к этому. Но я по-прежнему хочу сохранить семью, верю, что Алиса останется со мной – это самый близкий человек, которого очень люблю. То, что у меня было с ней, не испытывал больше ни с кем другим. Моя мама, Татьяна Ивановна, сильно расстроилась, когда узнала, что мы расстались. Она с самого начала подружилась с Алисой, нашла общий язык с детьми, часто приезжала в Алма-Ату, гуляла с ними, помогала воспитывать, все вместе болели за меня на стадионе.

Вчера у меня состоялся последний матч в рамках чемпионата. Вернусь в Питер: надеюсь, что жена передумает и мы снова будем единым целым. Я не думаю о разводе и не планирую по собственной инициативе подавать на него, только если Алиса всё-таки захочет это сделать», — сказал Аршавин.