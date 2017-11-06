«Челси» объявил об уходе Эменало с поста технического директора клуба

Технический директор «Челси» Майкл Эменало покидает свой пост, сообщает официальный сайт лондонцев. Нигериец начал работать в «Челси» в 2007 году, а техническим директором клуба стал в 2011-м.

«Это было очень тяжелое решение для меня, но я думаю, что оно пойдёт на пользу мне, моей семье и клубу. Желаю „Челси“ успехов и буду наблюдать за дальнейшими победами команды», — сказал Эменало.

Издание The Telegraph информирует, что Эменало сообщил о своём решении владельцу синих Роману Абрамовичу ещё на прошлой неделе, когда российский бизнесмен посетил тренировочную базу команды.

Утверждается, что для Абрамовича это решение стало неприятной неожиданностью, так как он считает Эменало одним из немногих людей в «Челси», которым можно доверять. Источник отмечает, что причиной ухода 52-летнего специалиста стало его нежелание участвовать в конфликте между главным тренером команды Антонио Конте и директором клуба Мариной Грановской. Напряжённость между сторонами возникла из-за разногласий во время летнего трансферного окна.