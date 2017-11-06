Гари Невилл: «Челси» убил «МЮ» в центре поля

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал гостевое поражение манкунианцев от «Челси» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

«Челси» убил «МЮ» в центре поля. Н'Голо Канте закрывал все свободные зоны, большой объём работы проделал Тьемуэ Бакайоко, Сеск Фабрегас отдавал отличные передачи, а Эден Азар постоянно излучал остроту. «МЮ» проиграл центр поля, команде не хватало универсальности Поля Погба и Майкла Кэррика, который бы добавил команде баланса», — цитирует Невилла Sky Sports.