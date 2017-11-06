Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шевченко продлил контракт со сборной Украины до конца квалификации Евро-2020

Футбол

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продлил контракт с федерацией футбола страны, сообщает Football.ua. По условиям соглашения 41-летний специалист отработает до конца отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. За продление контракта со знаменитым в прошлом нападающим в ФФУ проголосовали единогласно.

Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года. Под его руководством национальная команда не смогла выйти на ЧМ-2018, заняв третье место в отборочной группе, пропустив вперёд Исландию и Хорватию.

Шевченко: главной задачей в сборной Украины было уйти от клубных приоритетов
Источник: Football.ua Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Украины — Футбол Андрей Шевченко
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент