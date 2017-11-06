Шевченко продлил контракт со сборной Украины до конца квалификации Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продлил контракт с федерацией футбола страны, сообщает Football.ua. По условиям соглашения 41-летний специалист отработает до конца отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. За продление контракта со знаменитым в прошлом нападающим в ФФУ проголосовали единогласно.



Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года. Под его руководством национальная команда не смогла выйти на ЧМ-2018, заняв третье место в отборочной группе, пропустив вперёд Исландию и Хорватию.

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