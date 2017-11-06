Куртуа: «Сити» смотрится несокрушимым, но надо надеяться, что они потеряют очки

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа поделился мнением о шансах синих побороться за победу в АПЛ в текущем сезоне. По итогам 11 туров «Челси» (22 очка) занимает четвёртое место в таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» (31) на девять баллов.

«В прошлом году в один период мы отставали на 8 очков и выдали победную серию, поэтому я надеюсь, что мы сможем сделать то же самое. Нужно надеяться, что «Сити» потеряет очки. Прямо сейчас они смотрятся несокрушимыми, они хорошо играют и забивают много мячей, но никогда нельзя знать наверняка.

Сезон очень длинный, «Манчестер Сити» может начать играть немного хуже и проигрывать в некоторых матчах, поэтому мы должны быть готовы и выигрывать свои матчи. Надеюсь, мы сможем побороться за титул до конца сезона», — цитирует Куртуа пресс-служба «Челси».