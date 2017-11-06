Кейн: чувствую дискомфорт, но буду счастлив сыграть с Германией и Бразилией

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн отметил, что не хочет пропускать ближайшие товарищеские матчи с командами Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября), несмотря на проблемы с подколенным сухожилием.

«Дискомфорт есть, и мы не хотим, чтобы травма усугубилась. Впереди долгий сезон, но сейчас есть несколько дней, чтобы привести себя в порядок.



Гарет Саутгейт примет решение, основанное на том, что, по его мнению, будет лучше всего для игроков и команды. Если я в порядке и меня поставят в состав, буду счастлив сыграть. Для меня всегда большая честь играть за свою страну, я никогда не откажусь от этого», — цитирует форварда Sportsmole.