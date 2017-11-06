До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

ФИФА и FIFPro заключили соглашение о сотрудничестве

Футбол

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) заключили соглашение о сотрудничестве сроком на шесть лет.

На сайте ФИФА отмечается, что соглашение укрепит отношения между двумя организациями по вопросам улучшения управления профессиональным футболом во всём мире. К этому договору также присоединились Европейская ассоциация клубов и Форум международных лиг.

Соглашение предполагает улаживание финансовых разногласий между клубами и футболистами, особенно при принятии решений по задолженностей по зарплатам. Также будут обсуждаться трансферная система, обеспечение страхования здоровья игроков и другие вопросы.

ФИФА создаёт новую лигу и отказывается от товарняков. В чём смысл?
В федерации поняли, что товарищеские матчи сборных никому не нужны.
Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
Теги
ФИФА
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент