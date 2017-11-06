Клопп: в «Ливерпуле» не сомневались, что Салах поможет команде

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил игру полузащитника Мохамеда Салаха в первые месяцы сезона.

«Мы были уверены, что он сможет нам помочь, сомнений не было. Все говорили мне, что Салах станет хорошим решением для большинства проблем в атаке. Он фантастический человек, хороший парень и действительно хороший футболист.



Я не думал, что он сможет забить 12 голов в 17 играх, но надеюсь, что он не остановится на достигнутом. Было бы неплохо, если бы мы поговорили после сезона о других цифрах, чтобы оба числа были намного выше, чем сейчас», — цитирует тренера сайт клуба.