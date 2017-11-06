Устроивший взрыв у автобуса «Боруссии» Д Сергей В. имел проблемы с психикой

Сергей В., подозреваемый в попытке подрыва автобуса дортмундской «Боруссии», имел проблемы с психикой, сообщает Spiegel Online со ссылкой на подготовленное прокуратурой Дортмунда 43-страничное обвинительное заключение.



Подозреваемый, постоянно проживавший в городе Роттенбург в федеральной земле Баден-Вюртемберг, незадолго до нападения на автобус приобрёл в аптеке по рецепту медикамент эсциталопрам, применяющийся для лечения биполярных и тревожных расстройств личности.

Ранее сообщалось, что подозреваемый во взрыве Сергей В., имеющий российское и немецкое гражданство, приобрёл 15 тыс. опционных сертификатов клуба, взяв кредит. Предполагалось, что он намеревался заработать миллионы на колебании курса акций. Эксперты считали, что злоумышленник мог заработать вплоть до € 3,9 млн, но для этого должны были получить тяжёлые травмы или погибнуть многие игроки «Боруссии». Однако ранение получил лишь защитник Марк Бартра.

Взрывы у автобуса «Боруссии» произошли 11 апреля перед матчем с «Монако» (2:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.