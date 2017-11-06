В юношескую сборную России U19 больше всего игроков вызвано из «Краснодара»

Тренерский штаб юношеской сборной России (игроки 1999 года рождения) во главе с Александром Гришиным обнародовал заявку команды на первый отборочный раунд чемпионата Европы U19, который пройдёт с 8 по 14 ноября в Греции.



Жребий определил россиян в группу к хозяевам турнира, а также командам Румынии и Гибралтара. Путёвки в элитный раунд отбора на континентальное первенство достанутся двум лучшим коллективам. Перед приездом в Грецию подопечные Гришина провели сбор на Кипре, в рамках которого в контрольной встрече был обыгран местный «Пафос» (8:1). В итоге для участия в первом отборочном раунде Евро-2018 были определены 20 футболистов, семь из которых представляют «Краснодар».



Состав юношеской сборной России на турнир в Греции:



Вратари: Иван Ломаев («Чертаново»), Матвей Сафонов («Краснодар»).



Защитники: Сергей Бородин («Краснодар»), Дмитрий Губанов («Рубин»), Игорь Дивеев («Уфа»), Роман Евгеньев («Динамо» М), Никита Каккоев («Зенит»), Наяир Тикнизян (ЦСКА).



Полузащитники: Петр Володкин («Спартак» М), Максим Глушенков, Юрий Горшков (оба — «Чертаново»), Артем Голубев, Никита Сергеев, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (все — «Краснодар»), Геннадий Киселев («Крылья Советов»), Леон Мусаев («Зенит»).



Нападающие: Иван Игнатьев («Краснодар»), Александр Руденко («Спартак» М), Дмитрий Цыпченко («Чертаново»).

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