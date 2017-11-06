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175 лет назад 2016
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Луис Адриано: надеюсь продолжить поражать ворота соперников «Спартака»

Футбол

Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал победу команды над «Уфой» (3:1) в матче 16-го тура РФПЛ.

«Нам нужна была эта победа. „Спартак“ уже терял очки в чемпионате, когда не должен был этого делать, и поэтому результат поединка с „Уфой“ был крайне важен. Нас активно поддерживали болельщики, и мы задали хороший темп с самого начала. Рад вновь забить гол и помочь команде. Надеюсь продолжить поражать ворота соперников, чтобы команда поднималась наверх», — приводит Terra слова Луиса Адриано, в активе которого 4 гола в текущем розыгрыше РФПЛ.

Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.

«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой» в Москве
Источник: Terra Сообщить об ошибке
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