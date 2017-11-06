Вратарь «Лиона»: была ли это провокация со стороны Фекира? Спросите у Месси

Голкипер «Лиона» Антони Лопеш прокомментировал инцидент, произошедший в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном».



На 84-й минуте футболист «Лиона» Набиль Фекир забил гол, доведя преимущество своей команды до 5:0. После этого он снял футболку и начал показывать её в сторону трибун с болельщиками, в результате чего фанаты «Сент-Этьена» вырвались на поле, а команды убежали в раздевалку. Позже матч был доигран и завершился с тем же счётом — 5:0.

Многим это напомнило празднование форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который в прошлом сезоне показал свою футболку трибунам «Сантьяго Бернабеу» после победного гола в ворота «Реала» (3:2).

«Была ли это провокация со стороны Фекира? Спросите у Месси, который делал то же самое на „Сантьяго Бернабеу“. При счёте 5:0 в нашу пользу фанаты „Сент-Этьена“ уже были на взводе, а Фекир лишь отпраздновал свой гол», — цитирует Лопеша L'Equipe.

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