Манчини: мне комфортно в России, я оказался в большом клубе

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в интервью итальянскому телевидению рассказал, как чувствует себя в России.



«Мне комфортно в России, Санкт-Петербург — красивый город. Я оказался в большом клубе, у которого прекрасная инфраструктура и современный стадион. Посмотрим, что будет зимой. Думаю, Россия прекрасно проведёт чемпионат мира, поскольку страна хорошо к нему подготовилась. Турнир примут удивительные арены», — приводит слова Манчини FC Inter 1908 со ссылкой на итальянский телеканал Rai Sport.

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