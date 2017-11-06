Фаната «Боруссии» Д задержали после того, как он угрожал подросткам топором

В немецком городе Галле, который находится в 16 км к югу от Дортмунда, полиция задержала болельщика «Боруссии». 42-летний мужчина в ночь с 4 на 5 ноября после поражения любимой команды от «Баварии» (1:3) в чемпионате вышел на улицу с топором в цветах дортмундской команды.

Болельщик начал разрывать топором мешки для мусора, а затем вступил в спор с группой подростков, которые шли по дороге. Мужчина начал угрожать им топором, и те вызвали полицейских, которые арестовали фаната. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения в пьянстве и угрожающем поведении.

Фото можно посмотреть в «твиттере» The Sun.