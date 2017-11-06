Фарфан: Перу не будет фаворитом в противостоянии с Новой Зеландией

Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал дисквалификацию партнёра по национальной команде Хосе Паоло Герреро, провалившего допинг-тест, а также поделился ожиданиями от стыковых матчей за выход в финальную часть чемпионата мира 2018 года с командой Новой Зеландии (11 и 16 ноября).



«Дисквалификация Герреро — тяжёлый удар, но мы всячески его поддерживаем, и болельщики сборной Перу также на его стороне. Команда не переживает по этому поводу. Я с ним общался, однако разговор останется между нами.



Сборная Перу не является фаворитом в противостоянии с командой Новой Зеландии. Мы лишь рассчитываем показать наш максимум и добиться положительного результата. Подойдём к поединкам без лишнего волнения и сосредоточимся на выполнении своих обязанностей», — приводит слова Фарфана Depor со ссылкой на ESPN.

Герреро отстранён на 30 дней и пропустит стыковые игры Перу с Новой Зеландией