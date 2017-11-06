Писарев: «Енисей» принимает соперников в манеже. Не думаю, что это справедливо

Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев раскритиковал «Енисей», который проводит домашние матчи этого сезона в манеже «Футбол-арена Енисей» на 3000 зрителей.

«Он играет дома в манеже. Так решили. Не думаю, что это справедливо, когда одна команда весь сезон принимает соперников в манеже. Ведь есть регламент – для чего тогда там прописано, что клубы должны иметь резервные стадионы?

Лично против „Енисея“ ничего не имею. Не знаю, может, оно, конечно, и правильно, раз всех всё устраивает – в Красноярске уж точно…», — цитирует тренера Sportbox.

В девяти домашних матчах сезона ФНЛ «Енисей» набрал 25 очков из 27 возможных.