Полузащитник «Баварии» Франк Рибери вернулся к тренировкам на поле. Восстанавливающийся после травмы француз работал сегодня по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Напомним, в начале октября Рибери получил разрыв наружной коллатеральной связки колена. Сообщалось, что он может не выйти на поле до конца года.

Также тренировку под присмотром тренеров по фитнесу и реабилитации провёл форвард Томас Мюллер. Немец травмировался в конце октября и должен вернуться в строй после ноябрьского перерыва на матчи сборных.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Франка Рибери.