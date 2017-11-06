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175 лет назад 2016
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Кангва: проснувшись утром в Хабаровске, я не понимал, чего хочет организм

Футбол

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва после победы над «СКА-Хабаровск» (2:1) в гостевом матче 16-го тура РФПЛ отметил, что ему трудно дался перелёт на Дальний Восток.

«Это была очень тяжёлая игра. Все знают, что в Хабаровск длинный перелёт. Смена часовых поясов — это нечто! Утром, когда я проснулся, организм не понимал, чего хочет: то ли позавтракать, то ли пообедать, то ли вообще ничего не хочется. Думаю, такие ощущения были не только у меня», — сказал Кангва в интервью пресс-службе туляков.

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Источник: Официальный сайт тульского "Арсенала" Сообщить об ошибке
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