Кангва: проснувшись утром в Хабаровске, я не понимал, чего хочет организм

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва после победы над «СКА-Хабаровск» (2:1) в гостевом матче 16-го тура РФПЛ отметил, что ему трудно дался перелёт на Дальний Восток.



«Это была очень тяжёлая игра. Все знают, что в Хабаровск длинный перелёт. Смена часовых поясов — это нечто! Утром, когда я проснулся, организм не понимал, чего хочет: то ли позавтракать, то ли пообедать, то ли вообще ничего не хочется. Думаю, такие ощущения были не только у меня», — сказал Кангва в интервью пресс-службе туляков.

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