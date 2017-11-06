Роберто Мартинес: «Эвертону» нужен опытный тренер

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, в прошлом возглавлявший «Эвертон», поделился мнением о ситуации в клубе.

«Этот сезон был дополнительным вызовом из-за еврокубков, к тому же в команде появились новые игроки. Невозможно добиться согласованности в таких условиях за короткий период.



Если цель нового тренера — выиграть трофей или попытаться приблизиться к зоне еврокубков, им нужен опытный специалист. АПЛ — очень требовательная лига, без опыта там никуда», — сказал тренер в эфире TalkSPORT.

Ранее руководство «Эвертона» уволило с поста главного тренера Рональда Кумана из-за плохих результатов.