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175 лет назад 2016
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Ловчев: Вернблум зарабатывает деньги в России, а ведёт себя совершенно по-хамски

Футбол

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев поделился мнением о действиях полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«Вернблум всегда играет жёстко, проявляет бойцовский характер. Это нормально, и такой игрок всегда ценится. Но, когда швед не знает рамок, постоянно орёт на наших судей, это непозволительно. Но мы уже к этому привыкли.

В этом матче Вернблум переступил порог дозволенного. Я не про удар локтем, а про то, как он толкал Карасёва. За такое сразу нужно давать красную, просто из уважения к судейской профессии. Кто-то говорит, мол, он всегда так себя ведёт. Значит, надо его научить вести себя в рамках приличия.

Вернблум зарабатывает деньги в России, а ведёт себя совершенно по-хамски по отношению к нашим судьям и нашему футболу. Он постоянно терроризирует арбитров», — сказал Ловчев в интервью «Советскому спорту».

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Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Локомотив Евгений Ловчев Понтус Вернблум Сергей Карасёв — Футбол Футбольное судейство
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