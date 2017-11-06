Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев поделился мнением о действиях полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2).
«Вернблум всегда играет жёстко, проявляет бойцовский характер. Это нормально, и такой игрок всегда ценится. Но, когда швед не знает рамок, постоянно орёт на наших судей, это непозволительно. Но мы уже к этому привыкли.
В этом матче Вернблум переступил порог дозволенного. Я не про удар локтем, а про то, как он толкал Карасёва. За такое сразу нужно давать красную, просто из уважения к судейской профессии. Кто-то говорит, мол, он всегда так себя ведёт. Значит, надо его научить вести себя в рамках приличия.
Вернблум зарабатывает деньги в России, а ведёт себя совершенно по-хамски по отношению к нашим судьям и нашему футболу. Он постоянно терроризирует арбитров», — сказал Ловчев в интервью «Советскому спорту».
Ловчев: Вернблум зарабатывает деньги в России, а ведёт себя совершенно по-хамски
Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев поделился мнением о действиях полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2).