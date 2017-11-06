Главный тренер «Валенсии» — о победной серии: никакой эйфории нет

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль прокомментировал удачный старт клуба. Победа «Валенсии» над «Леганесом» (3:0) в матче 11-го тура Примеры стала для «летучих мышей» седьмой кряду в чемпионате.

«Нам всегда нужно прибавлять в некоторых аспектах. Идёт постоянный анализ того, что привело нас в число лидеров Примеры. Никакой эйфории нет.

Не проиграть ни одной игры в 38 матчах невозможно. Но давайте наслаждаться моментом, мы набрали много очков, и сейчас дела идут хорошо», — цитирует Марселино AS.

В последний раз «Валенсия» побеждала в семи матчах первенства страны подряд в сентябре 1947 года.