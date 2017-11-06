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175 лет назад 2016
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Иньеста: 600 игр за «Барселону» — это намного ниже того, чего достигнет Месси

Футбол

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал тот факт, что форвард Лионель Месси провел 600-й матч за каталонский клуб.

«Это много, очень сложно достичь такой цифры, но 600 игр, безусловно, намного ниже того, чего он достигнет. Надеюсь, большее количество матчей будет сопровождаться увеличением числа трофеев», — цитирует игрока AS.

На счету 30-летнего Месси 393 матча в Примере, 119 — в Лиге чемпионов, 62 — в Кубке и 17 — в Суперкубке Испании, 5 — в клубном чемпионате мира и 4 — в Суперкубке УЕФА. Аргентинец забил 523 мяча и выиграл 30 титулов. Месси отстает только от Иньесты (643) и Хави (767).

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Источник: AS Сообщить об ошибке
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