В Англии назвали причину отсутствия Давида Луиса в заявке «Челси» на матч с «МЮ»

Британское издание Sky Sports выдвинуло свою версию относительно того, почему защитник «Челси» Давид Луис не был включён главным тренером команды Антонио Конте в заявку на матч 11-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

По данным источника, после выездной игры «Челси» с «Ромой» (0:3) на прошлой неделе Луис вступил в спор с Конте, поставив под сомнение выбранную итальянским специалистом тактику на матч в Риме. Спустя несколько дней, 4 ноября, Конте вскоре после начала тренировки отправил Луиса смотреть за оставшейся частью занятия за пределами поля. На следующий день, в преддверии матча с «МЮ», бразилец тренировался отдельно от остальных футболистов «Челси» и не был включён в заявку на игру. О том, будет ли он и дальше изолирован от команды, не сообщается.

В пресс-службе «Челси» отрицают, что у Луиса возник конфликт с Конте. Пресс-секретарь синих заявил, что защитник не играл с «МЮ» из-за усталости.