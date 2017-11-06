«Наполи» подозревают в махинациях, связанных с продажей билетов

В отношении «Наполи» начато расследование в связи с возможными махинациями, связанными с продажей билетов, информирует Gazzetta dello Sport.

Слушание дела состоится завтра утром в Риме. Дело похоже на ситуацию с билетными махинациями в «Ювентусе», но в случае с туринским клубом были замешаны лишь руководители «старой синьоры», а на этот раз следователи подозревают и некоторых игроков «Наполи».

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли по итогам дела был отстранён от футбола на один год за махинации, связанные с продажей билетов.