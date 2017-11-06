До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Наполи» подозревают в махинациях, связанных с продажей билетов

Футбол

В отношении «Наполи» начато расследование в связи с возможными махинациями, связанными с продажей билетов, информирует Gazzetta dello Sport.

Слушание дела состоится завтра утром в Риме. Дело похоже на ситуацию с билетными махинациями в «Ювентусе», но в случае с туринским клубом были замешаны лишь руководители «старой синьоры», а на этот раз следователи подозревают и некоторых игроков «Наполи».

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли по итогам дела был отстранён от футбола на один год за махинации, связанные с продажей билетов.

Президент «Ювентуса» Аньелли отстранён от футбола на один год
Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Наполи
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент