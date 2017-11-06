«Модена» исключена из Серии С

Бывший клуб итальянской Серии А «Модена», чья история насчитывает 105 лет, исключена из Серии С спустя сутки после того, как была объявлена банкротом.



Последние попытки продать «Модену» затихли несколько дней назад. Игроки отказались выходить на поле, так как зарплату им не выплачивают уже в течение нескольких месяцев.



У клуба уже было три технических поражения, но команда не вышла на матч с «Сантарканджело». Согласно регламенту, если клуб в четвёртой игре получает техническое поражение, его исключают из лиги. Все результаты команды в сезоне будут аннулированы.



«Модена» провела в Серии А 13 сезонов, последний из них — 2003/04.

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Италия Как «Парма», «Бари» и «Фоджа» оказались вне элиты итальянского футбола.