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175 лет назад 2016
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Тарханов: «Уралу» бы ещё пару таких человек, как Бикфалви

Футбол

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эфире шоу «8-16» ответил на вопрос о лидере команды и рассказал о планах по её усилению.

«Наш лидер — Эрик Бикфалви. У него хорошие профессиональные качества, в любом состоянии он будет двигаться, навязывать борьбу, цепляться за мячи. Нам бы ещё пару таких человек — было бы намного лучше. Нужно купить в правую зону защитника, поскольку Кулаков один. Ищем молодого парня, на перспективу. Есть ещё кое-какие позиции, которые требуют усиления, и, кроме того, ищем нападающего. В „Урале“ сейчас один нападающий, поскольку Портнягин травмирован», — сказал тренер.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Урал Александр Тарханов Эрик Бикфалви
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