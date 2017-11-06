Шнейдерлен отрицает, что его выгнали с тренировки «Эвертона»

Полузащитник «Эвертона» Морган Шнейдерлен заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что его выгнали с тренировки «ирисок» накануне матча 11-го тура АПЛ с «Уотфордом» (3:2), является ложной. Сообщалось, что, помимо француза, исполняющий обязанности главного тренера «Эвертона» Дэвид Ансуорт выгнал с занятия бельгийца Кевина Миральяса.

«Я видел сегодняшние новости в СМИ о том, что меня выгнали с тренировки. Это неправда. Я полностью предан «Эвертону» и продолжу упорно работать на благо клуба и болельщиков на тренировках и в матчах», — написал Шнейдерлен в своём «твиттере».