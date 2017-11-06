Аспиликуэта: «Челси» реабилитировался в матче с «МЮ» за 0:3 от «Ромы»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился впечатлениями от победы в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Все с нетерпением ждали этой игры, и команда реабилитировалась за 0:3 от „Ромы“, проведя сильный матч. Естественно, после удручающего матча во вторник мы хотели продемонстрировать командный дух и мы сделали это, вернулись на победный путь в очень хорошей игре.

Мы могли забить больше, каждый игрок приложил огромные усилия. Это то, что нам было нужно», — цитирует игрока сайт клуба.