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175 лет назад 2016
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Аспиликуэта: «Челси» реабилитировался в матче с «МЮ» за 0:3 от «Ромы»

Футбол

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился впечатлениями от победы в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Все с нетерпением ждали этой игры, и команда реабилитировалась за 0:3 от „Ромы“, проведя сильный матч. Естественно, после удручающего матча во вторник мы хотели продемонстрировать командный дух и мы сделали это, вернулись на победный путь в очень хорошей игре.

Мы могли забить больше, каждый игрок приложил огромные усилия. Это то, что нам было нужно», — цитирует игрока сайт клуба.

Конте: мы с Моуринью не пожали друг другу руки, но это не важно. Важно победить
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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