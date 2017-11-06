В. Березуцкий — о 1000 игр на пару с братом: самому за себя приятно как мужчине

Защитник Василий Березуцкий в эфире программы «Футбол России» поблагодарил болельщиков ЦСКА, которые на матче 16-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2) посвятили баннер братьям Березуцким и их достижению.



Болельщики ЦСКА вывесили баннер, посвящённый исторической отметке в 1000 матчей за красно-синих, достигнутой братьями Березуцкими, а также несколько минут скандировали имена Алексея и Василия.



«Когда на матче увидел баннер болельщиков о том, что мы с Лёшей провели на пару 1000 матчей, было очень приятно. Это грандиозная цифра. Нас с братом всё время отождествляют, и мы по жизни всё время идём вдвоём. Данная цифра достойна уважения, и мне самому за себя приятно как мужчине.



Никогда за цифрами пристально не следил, но сейчас российский футбол идёт к тому, что пресс-службы клубов следят за личными рекордами игроков. Статистики стало больше, её стали замечать. Даже если я сам за чем-то не слежу, мне обязательно скажут. Не знал, что в Базеле будет для нас с Лёшей 1000-й матч. Об этом всегда скажут, напомнят, будет повод поговорить, и это здорово», — сказал игрок.

Братья Березуцкие: спасибо болельщикам ЦСКА! Нам было очень приятно