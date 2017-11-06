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Коутиньо не поможет Бразилии в матче с Японией, но может сыграть с Англией

Футбол

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо из-за травмы, скорее всего, не поможет своей национальной команде в товарищеском матче с командой Японии (10 ноября). Игрок «Ливерпуля» продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения, из-за которого пропустил несколько последних матчей клуба.

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что Коутиньо имеет шансы сыграть в товарищеском матче с командой Англии, который пройдёт 14 ноября. При этом 25-летний полузащитник вряд ли сможет выйти на поле с первых минут.

«Реал» нацелился на Коутиньо и контактировал с «Ливерпулем»
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Сборная Англии — Футбол Сборная Бразилии — Футбол Сборная Японии - Футбол Филиппе Коутиньо товарищеские матчи Травмы — футбол
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