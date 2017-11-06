В. Березуцкий: российская молодёжь «Зенита» ничем не хуже купленных аргентинцев

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в эфире программы «Футбол России» ответил на вопрос об аргентинских новичках «Зенита» — Эмануэле Маммане, Матиасе Краневиттере, Леандро Паредесе, Эмилиано Ригони и Себастьяне Дриусси.

«По моему мнению, „Зенит“ купил хороших аргентинцев, но это не такие звёзды, которые могут поднять уровень чемпионата России. Это не Вагнер Лав, не Халк и не Витсель. Это не безоговорочные футболисты основного состава, которые должны играть априори. Считаю, что многие российские футболисты, которые сидят на лавке в „Зените“, ничем не слабее их.

Трансферная стоимость игроков сейчас очень сильно увеличилась. Чтобы купить футболиста, реально поднимающего уровень нашего чемпионата, надо отдать больше денег — от 50-60 млн. Лично моё мнение — у „Зенита“ талантливые, молодые аргентинцы, но они не выглядят безоговорочными звёздами, которые тянут команду вперёд. Российские молодые игроки „Зенита“ ничем не хуже», — сказал игрок.