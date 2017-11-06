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175 лет назад 2016
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Арбелоа — об отставке Билича: лучше поздно, чем никогда

Футбол

Бывший защитник «Вест Хэм Юнайтед» Альваро Арбелоа прокомментировал отставку главного тренера команды Славена Билича.

«Лучше поздно, чем никогда», — написал Арбелоа на своей странице в «Твиттере».

Вместе с Биличем, который принял команду в 2015 году, клуб покинули и четыре его помощника. После 11 туров «Вест Хэм» Юнайтед», набрав 9 очков, находится в зоне вылета АПЛ, на 18-й строчке.

Испанец перешёл в «Вест Хэм» летом прошлого года, однако провёл за «молотобойцев» всего 3 матча в чемпионате Англии.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вест Хэм Юнайтед Альваро Арбелоа Славен Билич
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