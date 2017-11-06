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175 лет назад 2016
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В. Березуцкий — о словах Геркуса: то есть последние лет 10 мы на конях скакали?

Футбол

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал слова президента «Локомотива» Ильи Геркуса после матча между командами (2:2) в 16-м туре РФПЛ. Геркус написал в своём «инстаграме»: «Прогресс всё равно не остановить! Ещё в середине XIX века паровозы вытеснили коней на обочину истории».

«Сложно что-то по этому поводу сказать. То есть в последние лет десять, как я понимаю, мы на конях скакали? Ну, может быть. Не факт, что в ближайшие три-четыре месяца не придётся с паровоза обратно пересесть на коня. Все эти высказывания — эмоциональные, допустимые. В этом ничего страшного нет», — сказал Березуцкий в эфире программы «Футбол России».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Локомотив Василий Березуцкий Илья Геркус
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