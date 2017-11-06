Оздоев: Бердыев скажет играть в воротах — буду играть в воротах

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев прокомментировал ничью в матче 16-го тура РФПЛ с «Зенитом» и ответил на вопрос о своей позиции. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:0.

«Думаю, игра была ничейная. И у нас были моменты, и у „Зенита“. Матч закончился так, как и должен был закончиться. „Рубин“ точно не заслуживал поражения. Ничья с лидером — это хорошо, но выиграть было бы ещё лучше.



Нет ни одной команды в мире, которая прессингует все 90 минут. „Зениту“ ничего не удавалось. Максимум, что они могли делать, — это начали играть длинными передачами, да и то не особо получилось. Думаю, мы провели хороший матч. Начали исправлять ситуацию, когда пропускаем на последних минутах.



Я играю там, где просит тренер. Мне вообще без разницы, где играть. Тренер скажет играть в воротах — буду играть в воротах. Для меня главное — играть», — сказал игрок в эфире «8-16».