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175 лет назад 2016
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Оздоев: Бердыев скажет играть в воротах — буду играть в воротах

Футбол

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев прокомментировал ничью в матче 16-го тура РФПЛ с «Зенитом» и ответил на вопрос о своей позиции. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:0.

«Думаю, игра была ничейная. И у нас были моменты, и у „Зенита“. Матч закончился так, как и должен был закончиться. „Рубин“ точно не заслуживал поражения. Ничья с лидером — это хорошо, но выиграть было бы ещё лучше.

Нет ни одной команды в мире, которая прессингует все 90 минут. „Зениту“ ничего не удавалось. Максимум, что они могли делать, — это начали играть длинными передачами, да и то не особо получилось. Думаю, мы провели хороший матч. Начали исправлять ситуацию, когда пропускаем на последних минутах.

Я играю там, где просит тренер. Мне вообще без разницы, где играть. Тренер скажет играть в воротах — буду играть в воротах. Для меня главное — играть», — сказал игрок в эфире «8-16».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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