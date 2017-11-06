Гудиев: ребята в «Ахмате» особо не хотели, чтобы Кононов уходил

Вратарь «Ахмата» Виталий Гудиев прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Грозненцы проводили первую игру после отставки главного тренера Олега Кононова.

«То, что не пропустили, — это неважно, главным было победить. Сезон для нас вообще начался неоднозначно, и сейчас, спустя четыре матча, удалось выиграть. Будем потихоньку двигаться дальше по таблице. Ребята молодцы — и защитники, и все остальные. Все бились до конца. Нужна была победа, и это чувствовалось.



Ребята особо не хотели, чтобы уходил Кононов. Но в футболе такое бывает. Он сам принял такое решение. Можно сказать, что с „Ростовом“ и за него бились. Хорошо, что выиграли.



Для меня очень важно, что я играю. Четыре года не мог постоянно играть, но сейчас начал, наслаждаюсь играми. Посмотрим, как дальше будет. Спасибо ребятам, защитникам, которые помогают мне. Играть в основе „Ахмата“ — это отлично, за этим я и переходил из „Алании“», — сказал игрок в эфире «8-16».