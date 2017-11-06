Березуцкий: окажись на месте Хосонова кто-то авторитетнее, удаления бы не было

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал удаление партнёра по команде Хетага Хосонова в матче 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2). Встречу обслуживала бригада арбитра Сергея Карасёва.



«Была эмоциональная, очень интересная игра. Будь я болельщиком, сидящим дома у телевизора, с удовольствием бы её посмотрел. Эмоции, страсть — этим матч был прекрасен. Вчера получил удовольствие, хоть и сидел на скамейке. У меня травма, но я был готов бежать.



Штрафы за неоправданное получение карточек в ЦСКА есть, но думаю, что случай с Хосоновым не заслуживает штрафа. Никто ни Кучаеву, ни Хосонову не выговаривал. В пылу борьбы периодически молодые футболисты могут совершать поступки, которые связаны исключительно с эмоциями. Эмоции преобладают над здравым смыслом. Этот эпизод я не смотрел в повторе, а в тот момент, когда видел всё своими глазами, мне вообще не показалось, что это жёлтая карточка. Утверждать на сто процентов не берусь.



Но к разговору о том, что надо давать дорогу молодым. Давайте тогда не удалять их через каждые пять минут. Я практически уверен, что если бы в этой ситуации оказался, условно, Березуцкий, Игнашевич, Акинфеев или кто-то более авторитетный из другого клуба, этой карточки бы не было. На моей памяти Хосонов в этом матче сфолил-то всего два раза. Иногда арбитр может дать какой-то шанс игроку и дождаться третьего фола», — сказал Березуцкий в эфире программы «Футбол России».

(удаление Хосонова — с 3:50)

Видео можно посмотреть в YouTube-канале ЦСКА.