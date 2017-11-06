Антон Миранчук: ЦСКА — такой соперник, что о настрое даже говорить не надо

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:2.

«Мы понимали, что это дерби и придёт много людей. И за турнирную таблицу тоже надо бороться. Поэтому ЦСКА — такой соперник, что о настрое на него даже говорить не надо. Мы всё сами понимали», — сказал Антон Миранчук в эфире шоу «8-16».

«Локомотив» с 33 очками лидирует в первенстве РФПЛ. ЦСКА (26 баллов) — четвёртый.