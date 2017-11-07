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175 лет назад 2016
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Ярмоленко: с Шевченко у нас хорошие отношения, все ребята тоже довольны

Футбол

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Украины Андрей Ярмоленко отметил, что в национальной команде не стоит отвлекаться на клубные дела.

«Я всегда говорю, что в сборную надо приезжать и думать о делах национальной команды. Хотелось бы, чтобы клубные дела были лучше, хотелось бы больше побед, но об этом будем думать после игры за национальную сборную.

С Андреем Шевченко у нас хорошие отношения. Я думаю, что и все ребята довольны. И уверен, что в будущем мы всё-таки достигнем тех целей, которых не достигли перед этим», — сказал Ярмоленко в эфире «Футбол 24».

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Источник: Футбол 24 Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Сборная Украины — Футбол Андрей Шевченко Андрей Ярмоленко
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