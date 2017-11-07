Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Марсьяль: в «МЮ» я играю достаточно много, хоть и часто начинаю матчи в запасе

Футбол

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль отметил, что ему больше нравится выходить на поле с первых минут.

«Мне легче начинать игру на поле. Когда выходишь со скамейки, другие игроки уже разогреты, они полностью в игре, а тебе нужно нащупать ее ритм. Я предпочитаю начинать матчи в основе — так у меня больше времени, чтобы попасть в игру.

Я верю в себя и должен продолжать хорошо играть. Если я это сделаю, то буду играть немного больше. Мы все предпочитаем играть с первых минут, но даже если я выхожу на замену, то могу перевернуть игру. Все идет хорошо. Хотя я порой выхожу на замену, играю я всё же достаточно много», — цитирует игрока SFR Sport.

Моуринью: «МЮ» обеспокоен отставанием от «МС», но другим надо переживать сильнее
Источник: SFR Sport 1 Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент