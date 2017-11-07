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175 лет назад 2016
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Пети: мотивация — серьёзная проблема для нескольких игроков «Арсенала»

Футбол

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети раскритиковал некоторых игроков «канониров» за отсутствие мотивации, но не стал называть конкретных фамилий.

«Мотивация — серьезная проблема для нескольких игроков «Арсенала». Очевидно, что они не всегда выкладываются на все 100%.

Когда игра не идет и что-то не получается, некоторые из них пропадают и перестают бороться. Иногда талант выигрывает матчи, но порой без силы духа и характера не обойтись, в некоторых матчах они жизненно необходимы», — цитирует Пети ВВС.

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Источник: BBC Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Эммануэль Пети
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