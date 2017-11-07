Пети: мотивация — серьёзная проблема для нескольких игроков «Арсенала»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети раскритиковал некоторых игроков «канониров» за отсутствие мотивации, но не стал называть конкретных фамилий.

«Мотивация — серьезная проблема для нескольких игроков «Арсенала». Очевидно, что они не всегда выкладываются на все 100%.



Когда игра не идет и что-то не получается, некоторые из них пропадают и перестают бороться. Иногда талант выигрывает матчи, но порой без силы духа и характера не обойтись, в некоторых матчах они жизненно необходимы», — цитирует Пети ВВС.