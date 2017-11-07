Манолас: «Рома» стала меньше пропускать, это заслуга Ди Франческо

Греческий защитник «Ромы» Костас Манолас поделился впечатлениями от начала сезона.

«Мы знаем, на что способны. Мы — »Рома", в команде собраны отличные игроки. Мы все важны, состав может меняться, но наше отношение к игре — нет. Будем надеяться, что мы сможем продолжить добывать необходимые результаты.

Я не думаю, что в прошлом году нам не хватало концентрации, мы набрали целых 87 очков. В этом сезоне мы пропускаем меньше, это заслуга тренера «Ромы» Эусебио Ди Франческо", — цитирует игрока сайт клуба.