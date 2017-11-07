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175 лет назад 2016
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Кокорин: рано заговорили о чемпионстве «Зенита», вот и получили по шапке

Футбол

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о том, выгодно ли его команде выступать в данный момент в роли догоняющих. Сине-бело-голубые идут на втором месте в турнирной таблице РФПЛ и отстают от «Локомотива» на три очка.

«Не то чтобы догоняющим быть лучше. Просто все рано заговорили о чемпионстве, вот и получили по шапке. Всё-таки чемпионат длинный, и расслабляться ни в коем случае нельзя. А нам уже повесили на шеи золотые медали, и тут пошли такие матчи. Может быть, хорошо, что это произошло в середине чемпионата, когда у нас есть время всё исправить», — сказал Кокорин в интервью «Известиям».

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Источник: Известия Сообщить об ошибке
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