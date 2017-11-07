Десайи — об инциденте с Эвра: фанаты порой творят на стадионе сумасшедшие вещи

Бывший игрок сборной Франции, чемпион мира 1998 года Марсель Десайи дал оценку поступку защитника «Марселя» Патриса Эвра, который на прошлой неделе перед началом матча Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1) ударил болельщика своей команды ногой в голову, ответив на поток оскорблений в свой адрес.



«Необходимо обращать внимание на болельщиков на стадионе, которые порой творят сумасшедшие вещи. Но и футболисты должны вести себя образцово, всем известно, что нужно сохранять спокойствие. У Эвра были причины так поступить, но, надеюсь, он принесёт извинения.



«Марсель» уже отстранил футболиста, все ждут решения УЕФА и федерации футбола. У Эвра была большая карьера, я бы не хотел, чтобы он закончил её таким образом», — цитирует Десайи издание L`Equipe.

Дешам: Эвра прекрасно понимает, что не должен был бить фаната