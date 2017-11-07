Райт: как приятель Билича, я доволен его отставкой с поста тренера «Вест Хэма»

Бывший нападающий сборной Англии, «Арсенала» и «Вест Хэма», а ныне футбольный эксперт Иан Райт поделился мнением об увольнении Славена Билича с поста главного тренера «молотобойцев», отметив, что отставка может оказать благоприятное влияние на здоровье и самочувствие хорватского специалиста.



«Как приятель Славена, я доволен его отставкой, поскольку знаю, что на самом деле он переживает. Это нужно в первую очередь для его здоровья, поскольку нельзя работать, постоянно находясь в паре игр от увольнения», — отметил Райт в эфире проекта Monday Night Club на BBC.

Билич: моя отставка логична, но я могу гордиться своей работой в «Вест Хэме»