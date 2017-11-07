Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарём чемпионата Финляндии

Российский голкипер «Лахти» Александр Васютин признан лучшим вратарём чемпионата Финляндии по итогам завершившегося сезона. 22-летний воспитанник «Зенита» пропустил лишь 16 голов в 23 матчах, при этом в 10 матчах не позволив соперникам отличиться.



«Я удивлён всем этим. Это было совершенно неожиданно, но, конечно, я доволен. Этот приз — результат работы всей команды», — цитирует голкипера клубная пресс-служба.



«Лахти» набрал 49 очков в 33 играх и завершил сезон на четвёртом месте в турнирной таблице, дающем право участия в квалификационном цикле Лиги Европы.



