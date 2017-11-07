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175 лет назад 2016
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Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарём чемпионата Финляндии

Футбол

Российский голкипер «Лахти» Александр Васютин признан лучшим вратарём чемпионата Финляндии по итогам завершившегося сезона. 22-летний воспитанник «Зенита» пропустил лишь 16 голов в 23 матчах, при этом в 10 матчах не позволив соперникам отличиться.

«Я удивлён всем этим. Это было совершенно неожиданно, но, конечно, я доволен. Этот приз — результат работы всей команды», — цитирует голкипера клубная пресс-служба.

«Лахти» набрал 49 очков в 33 играх и завершил сезон на четвёртом месте в турнирной таблице, дающем право участия в квалификационном цикле Лиги Европы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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